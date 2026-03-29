Гърбатият кит от германското крайбрежие на Балтийско море се е освободил, но остава в риск

Германски природозащитници и спешни служби са в готовност за действие, ако гърбатият кит, който вече два пъти бе заседнал в пясъчни плитчини, отново изпадне в опасност, съобщи морският биолог от Greenpeace Тило Маак, предаде ДПА, цитирана от БТА.

След като вчера китът бе засечен заседнал за втори път, днес е видян да плува свободно, като се е освободил сам.

Китът в момента плува в залива Висмар в Балтийско море, но природозащитниците смятат, че е застрашен от следващо засядане в плитчина. „Китът трябва да бъде освободен бързо, ако искаме да има шанс", заяви Маак.

Той посочи, че природозащитници от различни организации планират да използват надуваема лодка, за да достигнат до кита, който се намира на няколкостотин метра от брега и не далеч от по-дълбоки канали. Маак отбеляза, че китът е изтощен и кожата му е „изключително увредена".

Тил Бакхаус, министър на околната среда на провинция Мекленбург-Предна Померания, също ще отиде до кита с лодка, съобщиха от ръководеното от него министерство.

Гърбатият кит, който дни наред бе заседнал край германското крайбрежие на Балтийско море и в петък се освободи, отново беше открит блокиран на пясъчна коса вчера, съобщи говорителка на „Грийнпийс", а днес се е освободил, предаде ДПА.

Животното привлече огромно медийно внимание, когато в понеделник сутринта бе открит заседнал в плитчина край курорта Тимендорфер Щранд, близо до Любек, Германия. Дни наред опитите животното, дълго 12-15 метра, да бъде освободено бяха неуспешни. То бе освободено в четвъртък, когато спасителите изкопаха канал в пясъка с плаващ багер и това позволи на кита да се върне във водата през нощта срещу петък.

Екологични организации и морски експерти още вчера предупредиха, че китът може отново да се окаже заседнал в плитчина, тъй като след първоначалното си спасение бе забелязан да се движи отново към по-плитки води.

В събота следобед опасенията се оправдаха – китът беше забелязан заседнал на пясъчна коса в залива Висмар, на около 40 километра източно от Тимендорфер Щранд, близо до необитавания остров Валфиш („Кит" на немски), съобщиха тогава от „Грийнпийс", цитирани от ДПА.

Тило Маак, морски биолог от организацията, заяви пред германската агенция, че за същия ден не са планирани нови спасителни операции. „Искаме да дадем на кита шанс сам да се освободи", обясни той. Министърът на околната среда на провинция Мекленбург-Предна Померания, Тил Бакхаус, допълни, че експертите ще се опитат „внимателно да подпомогнат" животното и да го насочат към по-дълбоки води, ако не успее да се освободи само.

Трудно е да се оцени състоянието на кита, тъй като то зависи от наличието на храна и стреса, който изпитва китът, е мнението на специалистите.

Големите морски бозайници, сред които и гърбатите китове, не са характерни за Балтийско море, но понякога се появяват там, преследвайки рибни пасажи, с които се хранят. Подводният шум също може да е допринесъл за доближаването на кита до брега, смятат експерти. Биолозите се надяваха животното да плува на запад към Северно море и по този начин да достигне Атлантическия океан.

След първоначалното му освобождаване доброволци използваха лодки, за да го отблъснат от плитчините и да го насочат към по-дълбоки води. Въпреки това китът бе забелязан на изток, край бреговете на Мекленбург. Според Института за изследване на сухоземни и водни диви животни не е било възможно на кита да се постави проследяващо устройство заради наранената му кожа.