Финландия обяви за навлизане на дронове във въздушното й пространство

Министерството на отбраната на Финландия съобщи за предполагаемо неправомерно навлизане на безпилотни летателни апарати във въздушното пространство на страната.

Дроновете са били засечени в югоизточната част от територията на държавата.

Тази седмица Литва, Латвия и Естония отчетоха инциденти с разбили се на тяхна територия дронове, които впоследствие бяха обявени от правителствата на балтийските републики за украински. Трите държави се обърнаха към НАТО с призив за подсилване на противовъздушната им отбрана, пише БТА.