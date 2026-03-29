Над 100 души са арестувани в Атина след сблъсъци с полицията

Сблъсъци избухнаха днес рано сутринта в квартал Екзархия в Атина между полицаи с щитове и маскирани хора, съобщи електронното издание на в. "Катимерини". Общо 114 души са арестувани, пише БТА.

Около 4 часа сутринта група от около 30 души са започнали да хвърлят камъни и бутилки по полицейски патрул и са запалили кофи за боклук на кръстовището на улиците "Цавела" и "Емануил Бенаки".

След това протестиращите са влезли в близък търговски обект и са спуснали щорите му. Властите, заедно с прокурор на място, за арестували 114 души след инцидентите.