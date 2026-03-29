БФС прибира с чартъра четирима българи, заседнали ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Израелската полиция не пусна в храма латинския патриарх на Йерусалим да служи за Цветница

Латинският патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала кадър: youtube

Израелската полиция не позволи на латинския патриарх на Йерусалим кардинал Пиербатиста Пицабала и на настоятеля на църквата "Възкресение Христово" да влязат в храма за служба за днешната католическа Палмова неделя (Цветница, Вход Господен в Йерусалим), съобщи Йерусалимската латинска патриаршия, цитирана от АФП.

"Двамата бяха задържани... и бяха принудени да се върнат", пише в съвместно изявление на Йерусалимската латинска патриаршия и на Кустодията на Светата земя.

"В резултат на това за първи път от векове на църковните лидери не бе позволено да водят службата за Палмова неделя в църквата "Възкресение Христово", се добавя в текста, цитира БНР.

Израелските власти затвориха всички свещени обекти в Стария град в Йерусалим, като посочиха, че тази мярка се налага от съображения за сигурност.

Латинският патриарх на Йерусалим, кардинал Пиербатиста Пицабала кадър: youtube

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници