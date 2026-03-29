Два индийски танкера с пропан-бутан минаха без проблем през Ормузкия проток

Два индийски танкера с втечнене пропан-бутан са преминали безпроблемно през Ормузкия проток.

Те превозват около 94 000 метрични тона от важния газ за готвене и се насочват към Индия, съобщи в неделя правителството на южноазиатска държава, цитиран от Ройтерс.

Очаква се танкерите BW Tyr и BW Elm да пристигнат съответно в Мумбай на 31 март и в Ню Мангалор на 1 април, се казва в изявление на министерството на петрола, цитирано от БНР.

Войната между САЩ и Израел срещу Иран почти спря корабоплаването през пролива, но Иран заяви, че "невраждебни кораби" могат да преминат през водния път, ако се координират с иранските власти.

Двата танкера са последните кораби под индийски флаг, преминали през прохода. Четири танкера за втечнен пропа-бутан вече преминаха през Ормузкия проток, а други три все още са в западната част на пролива, показват данни за проследяване на кораби на LSEG.