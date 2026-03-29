13-годишно момче и още двама са убити при руска бомбардировка в Краматорск

Трима души бяха убити в украинския град Краматорск при руска бомбардировка, а най-малко седем са ранените, предаде Укринформ, като се позова на публикация във "Фейсбук" на началника на военната администрация на Донецка област Вадим Филашкин, пише БТА.

“Най-малко трима души бяха убити, а седем - ранени, в резултат на удар в Краматорск. Сред убитите е 13-годишно момче. Ранените са на възраст между 20 и 85 години”, написа Филашкин.

По думите му руските сили са пуснали авиобомба в града. Нанесени са щети на редица високоетажни сгради.