Множество инциденти и нередности са регистрирани на частичните местни избори в Сърбия, съобщават сръбските медии.

Частични местни избори се провеждат днес в десет общини в Сърбия, като общо 247 985 граждани имат право да гласуват за кандидатите. За гласа на гражданите се състезават местните представителства на управляващата Сръбска прогресивна партия, опозиционни партии, листи на студенти и граждански организации, пише БТА.

В град Сивац е съобщено за масово снимане на бюлетините, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Съобщава се и за инцидент в Аранджеловац, където доброволци са установили наличието на схемата за купуване на гласове "български влак" в автобусната гара.

"Българският влак" представлява схема за купуване на гласове, при която в избирателните секции се внасят вече попълнени бюлетини, а празните, които гражданите получават в секцията, се изнасят и попълват извън секцията и внасят наново.

Сръбски студенти посочиха, че активисти на управляващата партия са били докарани с автобуси на изборите в Аранджеловац, а в един от списъците с имената на гражданите, стои подпис и на представител на компанията, която ги превозва.

Момиче твърди, че, отново в Аранджеловац, е снимала как двама мъже носят двойни избирателни списъци. Един от тях я е накарал да спре да снима.

Арестувани са и трима наблюдатели на гражданската организация "Крени промени" по обвинение, че един от тях е нападнал активистка на управляващата партия.

Неправителствената организация "Срце" заяви днес, че в момента се случва срив на правовата държава и открита „капитулация на полицията пред партийни групи на Сръбската прогресивна партия“, защото полицията не е реагирала на нападенията срещу наблюдатели, студенти, опозиционни активисти и журналисти по време на местните избори.