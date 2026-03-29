Мелони: Обида е забраната латинският патриарх на Йерусалим да служи на Палмова неделя

Джорджа Мелони Снимка: Снимка архив

Италианският премиер Джорджа Мелони осъди като „обида към вярващите" действията на израелската полиция, която попречи на латинския патриарх на Йерусалим Пиербатиста Пицабала и на предстоятеля на Францисканския орден за Светите земи Франческо Йелпо да влязат в църквата „Свети гроб", за да отслужат литургия на Палмова неделя, предаде Франс прес.

Мелони заяви, че това „представлява обида не само към вярващите, но и към всяка общност, която признава религиозната свобода", пише БТА.

Израелският посланик в Италия е извикан за обяснения от италианския външен министър Антонио Таяни.

Според Латинската патриаршия на Йерусалим и Кустодията на Светата земя (самостоятелно административно подразделение на Францисканския орден), Пиербатиста Пицабала и Франческо Йелпо са били спрени по средата на пътя и принудени да се върнат.

От началото на военната офанзива, подета от САЩ срещу Иран на 28 февруари, израелските власти забраниха провеждането на големи мероприятия, включително в синагоги, църкви и джамии, свеждайки публичните събирания до 50 души.

Латинската патриаршия също така отмени традиционното шествие на Палмова неделя, което обикновено тръгва от Елеонската планина към Йерусалим и привлича хиляди вярващи всяка година.

Папа Лъв XIV, от своя страна, отдаде почит в Рим, след молитвата „Ангел Господен", на „християните от Близкия изток, които страдат от последствията на ужасния конфликт и които в много случаи не могат да изпълнят напълно обредите на тези свети дни".

