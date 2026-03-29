Кремъл призова САЩ да окажат натиск върху Украйна ...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Володимир Зеленски търси подкрепа в Йордания за оръжия и пари, дава дронове

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Йордания, която е четвърта спирка от обиколката му в Близкия изток, предаде Ройтерс. 

Зеленски търси подкрепата на страни от Персийския залив и Близкия изток за войната с Русия на фона на несигурните западни военни доставки, на усилията на Киев да реши проблема с бюджетния си дефицит и да осигури финансиране за вътрешното производство на оръжия, отбелязва британската новинарска агенция, цитирана от БТА.

"Днес съм в Йордания. Сигурността е водещ приоритет и е важно всички партньори да положат необходимите усилия в тази посока", написа Зеленски в социалната мрежа "Екс". "Украйна изпълнява своя дял. Предстоят важни срещи", добави украинският лидер

Зеленски вчера посети Обединените арабски емирства и Катар, като договори с лидерите на двете страни сътрудничество в областта на отбраната. Ден по-рано украинският президент бе на визита в Саудитска Арабия. 

Редица страни в региона се опитват да противодействат на иранските атаки с дронове и Киев предложи да им сподели опита си, натрупан от войната с Русия, както и технологии за на безпилотни летателни апарати, които е разработил. 

Президентът на Украйна Володимир Зеленски

