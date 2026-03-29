Макрон: Осъждам забраната латинският патриарх на Йерусалим да служи в храма

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Президентът на Франция Еманюел Макрон осъди днес решението на израелската полиция да възпрепятства латинския патриарх на Йерусалим да стигне до Църквата на Възкресение Христово в града, за да отслужи там литургия по повод Палмова неделя, предаде Франс прес.

"Осъждам това решение на израелската полиция, което се допълва към обезпокояващото умножаване на нарушенията на статута на Светите земи на Йерусалим", написа Макрон в "Екс", предаде БТА.

На фона на войната в Иран израелската полиция заяви, че конфигурацията на Стария град и на светите места в Йерусалим превръща тази зона в комплексна и не позволява бърз достъп на спасителни екипи в случай на атака, отбелязва Франс прес.