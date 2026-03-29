Израелската армия е поразила завод за балистични ракети в Техеран

Израелската армия е поразила завод за компоненти за балистични ракети в Техеран СНИМКА: Пиксабей

Израелската армия заяви, че е нанесла удар в Техеран по един от двата обекта, използвани от иранското министерство на отбраната за производство на компоненти за балистични ракети, предаде Франс прес.

През нощта срещу събота израелските военновъздушни сили „са поразили централен обект, използван от иранското министерство на отбраната за производство на ключови компоненти за балистични ракети“, се казва в съобщението, информира БТА.

„Този обект е един от двата в Иран, в които са се разработвали елементи, предназначени за сглобяване и въвеждане в експлоатация на ракети, които могат да бъдат изстреляни към държавата Израел“, добавя армията.

Тя също така заяви, че е нанесла удари в Техеран по „десетки други обекти за производство на въоръжение“, включително обекти за производство на двигатели за балистични ракети, принадлежащи на министерството на отбраната, както и по „ключов обект“, използван от иранската армия за разработване на системи за противовъздушна отбрана.

