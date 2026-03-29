Моджтаба Хаменей благодари на Ирак за подкрепата "пред лицето на агресията"

Иранският върховен лидер - аятолах Моджтаба Хаменей, благодари на народа и на религиозните водачи на Ирак за подкрепата им за Иран "пред лицето на агресията", предаде Ройтерс.

Посланието бе разпространено днес от ирански държавни медии, които не уточняват как и къде е било отправено то, отбелязва световната агенция, цитирана от БТА.

Моджтаба Хаменей, вторият син на аятолах Али Хаменей, който беше убит в началото на операцията на САЩ и Израел срещу Иран, наследи баща си като върховен лидер на Иран съгласно решение на иранския Съвет на експертите, оповестено на 8 март.