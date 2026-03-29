Египетският дипломат Набил Фахми ще е новият ръководител на Арабската лига

2816
Арабската лига избра нов председател. СНИМКА: Пиксабей

Външните министри на арабските страни се споразумяха единодушно днес да изберат египетския дипломат Набил Фахми за генерален секретар на Арабската лига, предаде Ройтерс, позовавайки се на египетски държавни медии.

Фахми наследява на поста сънародника си Ахмед Абул Гейт, чийто втори мандат начело на организацията изтича през юни тази година.

Решението беше взето по време на видеоконференция. Съгласно устава на Арабската лига генералният секретар се назначава с мнозинство от поне две трети, съобщава БТА.

Въпреки че уставът не определя конкретна националност за поста, той традиционно се е заемал от египтянин с изключение на тунизиеца Шедли Клиби, който е ръководител на лигата от 1979 до 1990 г.

Съответно в египетската столица Кайро е централата на организацията, посочва Ройтерс.

Фахми, министър на външните работи на Египет от юни 2013 г. до юли 2014 г., е бил и посланик на Египет в САЩ от 1999 до 2008 г. и в Япония между 1997 и 1999 г. Неговият баща Исмаил Фахми е външен министър на Египет при президента Ануар Садат - от 1973 до 1977 г., като подава оставка в знак на несъгласие с посещението на Садат в Йерусалим.

Арабската лига, основана през 1945 г., обединява 22 държави с цел съгласуване на политиката, икономиката и културата в арабския регион.

