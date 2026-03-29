Кремъл призова САЩ да окажат натиск върху Украйна за спиране на огъня

Съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков призова САЩ да окажат натиск върху Украйна да приеме условията на Москва за прекратяване на продължаващата война, предаде ДПА.

САЩ имат нужното влияние, каза Ушаков в интервю за руската държавна телевизия. "Именно заради това призоваваме американските си колеги", добави руският дипломат, без да конкретизира какви точно действия очаква от Вашингтон, съобщи БТА.

Москва отдавна настоява Западът да спре оръжейните си доставки за Украйна и Киев да изтегли всички свои военни части от източния регион Донбас. Президентът Володимир Зеленски обаче отхвърли подобна възможност.

Зеленски неотдавна заяви, че САЩ настояват Украйна да отстъпи Донбас на Русия в замяна на гаранции за сигурност. САЩ биха могли да окажат натиск върху Украйна, като спрат доставките на ракети за противовъздушна отбрана. Киев се опасява, че този тип оръжия могат да бъдат пренасочени към Близкия изток. По думите на Зеленски обаче това все още не се е случило.

Украинският лидер също така призова за подновяване на преговорите между Киев и Москва с посредничеството на САЩ.