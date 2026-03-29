Нетаняху: Възпрепятстването на латинския патриарх да влезе в църквата не е злонамерен акт

Според премиера на Израел Бенямин Нетаняху това, че израелската полиция е възпрепятствала достъпа на латинския патриарх Пиербатиста Пицабала до Църквата на Възкресение Христово в Йерусалим, не е било злонамерен акт, а е било действие, мотивирано от съображения за сигурност, предаде Франс прес.

"Днес от особени съображения за сигурността полицията в Йерусалим възпрепятства латинския патриарх Пицабала да отслужи литургия в Църквата на Възкресение Христово. Нямаше абсолютно никаква злонамереност в това, а само загриженост да се гарантира сигурността", написа офисът на Нетаняху в "Екс".

"Но предвид това, че започна Страстната седмица за християните по света, израелските сили за сигурност разработиха план, за да позволят на религиозни отговорни представители да се молят в Църквата на Възкресение Христово в идните дни", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Заради войната в Иран Израел забрани от съображения за сигурност големите събирания на хора на обществени места. Сега на обществени места могат да се струпват само до 50 души.