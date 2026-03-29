Папа Лъв XIV: Исус Христос не може да е оправдание за каквито и да е войни

Папа Лъв XIV призова за молитви за християните в Близкия изток от площад "Свети Петър" в Рим на Палмова неделя.

"Тяхното изпитание предизвиква съвестта ни", каза Светият отец. Иисус не може да бъде използван за оправдание на каквито и да е войни, подчерта папа Лъв.

Той се обърна към десетки хиляди хора на площада, съобщи БНТ.

Цветница или Палмовата неделя открива най-святата седмица в годината в навечерието на Великден за 1,4 милиарда католици по света.

Тази година западните християни честват Възкресение Христово на 5 април, източните - на 12 април.