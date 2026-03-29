ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Борсови залози преди решения на Тръмп будят съмнен...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22564479 www.24chasa.bg

Папа Лъв XIV: Исус Христос не може да е оправдание за каквито и да е войни

Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс

Папа Лъв XIV призова за молитви за християните в Близкия изток от площад "Свети Петър" в Рим на Палмова неделя. 

"Тяхното изпитание предизвиква съвестта ни", каза Светият отец. Иисус не може да бъде използван за оправдание на каквито и да е войни, подчерта папа Лъв.

Той се обърна към десетки хиляди хора на площада, съобщи БНТ.

Цветница или Палмовата неделя открива най-святата седмица в годината в навечерието на Великден за 1,4 милиарда католици по света.

Тази година западните християни честват Възкресение Христово на 5 април, източните - на 12 април.

Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс
Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс
Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс
Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс
Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс
Папата на Палмова Неделя в Рим. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници