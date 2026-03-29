Нетаняху разпореди разширяване на буферната зона за сигурност в Южен Ливан

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху заяви, че е инструктирал армията да разшири още повече съществуващата буферна зона за сигурност в Южен Ливан, като изяви намерение коренно да промени ситуацията по безопасността там, предаде Ройтерс.

"Току-що дадох инструкции да се разшири допълнително съществуващата буферна зона за сигурност. Решени сме да променим коренно ситуацията по безопасността на Северен Израел", каза премиерът във видеоизявление от щаба на Северното командване на израелската армия, пише БТА.

Той посочи, че решението цели да се укрепят израелските позиции по северната граница на Израел в контекста на продължаващото напрежение на израелско-ливанската граница.

Сблъсъците там породиха опасения, че може да се стигне до по-широк регионален конфликт, отбелязва Ройтерс.