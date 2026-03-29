10 кувейтски военни са ранени при атака срещу базата им

Десет кувейтски военни са били ранени при атака срещу тяхна база, предаде Франс прес, като се позова на изявление на властите на страната от Персийския залив, пише БТА.

В последните 24 часа към Кувейт са били насочени 14 вражески балистични ракети и 12 дрона. Те са били прехванати, но едната от тези атаки е била насочена по военна база и там са пострадали 10 военни. В базата има и причинени материални щети.

Кувейт заедно с други страни от Залива е засегнат от удари от Иран, нанасяни в отговор на американо-израелските удари по иранска територия, припомня агенцията.

