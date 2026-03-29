Вашингтон близо до наземна операция в Иран

Техеран заплаши да изгори US войските

Пентагонът се готви за сухопътна операция срещу Иран, която ще продължи седмици или няколко месеца. Това съобщи в. “Вашингтон пост”, като се позова на свои източници от правителството в американската столица.

Потенциалната сухопътна кампания няма да бъде пълномащабно нахлуване. Тя може да включва нападения, извършвани от специални части и конвенционална пехота, обясняват анонимните държавни служители. Все още не е ясно дали президентът на САЩ Доналд Тръмп е одобрил подобни действия.

Ако републиканецът се реши да извърши наземна инвазия, не е сигурно колко дълго тя ще продължи. Официалните лица дават различни прогнози. Според едни операцията ще е няколко седмици, а други се опасяват, че ще се проточи месеци.

Новината за предполагаемата наземна акция дойде, след като в петък в региона пристигна самолетоносачът “Триполи”. На борда му са 3500 моряци и морски пехотинци от амфибийната бойна група “Триполи” и 31-ва експедиционна единица на морската пехота.

Самолетоносачът участваше в учения около Тайван, когато преди почти две седмици получи заповед от Белия дом да се отправи към Близкия изток. Според в. “Уолстрийт джърнъл” основните задачи на “Триполи” обикновено включват прехващане на кораби и завземане на територия. Американската армия съобщи, че освен войници съдът превозва и няколко десетки изтребители.

Дискусиите в Белия дом през последния месец са били фокусирани върху евентуалното завземане на иранския остров Харг, както и върху нападения над други крайбрежни райони близо до Ормузкия проток. Целта е да се открият и унищожат всички оръжия, с които ислямската република може да атакува кораби.

В Иран вече съществува убеждението, че САЩ ще нападнат по земя, въпреки публичните изявления на Тръмп за готовността му да преговарят за уреждане на конфликта в Близкия изток.

“Врагът открито изпраща сигнали за преговори и диалог, но тайно прави планове за сухопътна атака, без да знае, че нашият народ чака с нетърпение тя да се случи, за да ги изгори и накаже завинаги”, заплаши председателят на парламента на ислямската република Мухамад Калибаф.

По-рано медията “Аксиос” определи влиятелния ирански политик като ключова фигура в очите на стратезите в Белия дом. Оттам смятаха, че той може да изиграе важна роля за постигането на примирие чрез преговори.

