8 млн. на улицата срещу Тръмп: най-големият протест в историята на САЩ (Обзор)

Подкрепиха ги Робърт де Ниро и Джейн Фонда

8 млн. американци взеха участие в над 3300 демонстрации в САЩ и по света в това, което бяха най-големите протести срещу президента Доналд Тръмп. Те са продължение на движението “Без крале” от миналата година, което настоява, че се бори срещу разрастващия се авторитаризъм и все по-силната олигархия във Вашингтон.

Според разнородната коалиция от организатори, която включва влиятелни профсъюзи и граждански групи, в събота е била

най-мащабната вълна на гражданско недоволство

в американската история. За последните 8 месеца това е третото събитие на движението “Без крале”. Първото беше през юни миналата година и мобилизира 5 млн. души, а второто през октомври, когато по улиците излязоха 7 млн. американци.

Организаторите посочиха, че искат да се противопоставят срещу политиките на републиканската администрация, включително войната с Иран, твърдите мерки за борба с нелегалната имиграция и все по-скъпия начин на живот в страната.

“Тръмп иска да ни управлява като тиранин. Но това е Америка и властта принадлежи на народа, а не на самозвани царе или на техните приятели милиардери”, казват групите, които стоят зад протестите.

Белият дом с насмешка определи гражданското недоволство като “групови сеанси за психологична терапия срещу манията по Тръмп”. Според президентската институция единствените хора, които се интересуват от тях, са репортерите, които получават заплащане, за да ги отразяват.

Протести имаше в почти всеки голям град в САЩ, включително Ню Йорк, Вашингтон и Лос Анджелис.

Центърът на американската столица беше блокиран от тълпи от хора, които маршируваха с плакати, на които бяха написани колоритни послания, чиято тематика обхващаше най-належащите проблеми в света и в страната. В тях се обръщаше внимание на авторитарните тенденции на Тръмп, геноцида в Газа и нападението срещу Иран. Демонстрантите бяха донесли и кукли, които осмиват външността на американския президент и неговия вице - Джей Ди Ванс.

Главното събитие на движението “Без крале” беше в основните градове на щата Минесота - Минеаполис и столицата Сейнт Пол. Около 200 хил. души се събраха пред сградата на местния парламент, за да почетат паметта на убитите техни съграждани при операции на агенти на Митническата служба на САЩ срещу нелегалните мигранти. Става въпрос за Рене Никол Гуд и Алекс Прети, които загинаха от ръцете на служители на ведомството през януари. Смъртта им предизвика възмущение в цялата страна и по света.

Събитието беше подкрепено от демократическия губернатор на Минесота Тим Уолц, независимия сенатор Бърни Сандърс и актьорите Джейн Фонда и Робърт де Ниро.

“Няма да допуснем тази страна да се превърне в

авторитарна държава или олигархия

В Америка ние - народът, управляваме”, заяви Сандърс пред събралата се тълпа.

В Ню Йорк няколко групи от движението “Без крале” напълниха емблематичния площад Таймс Скуеър, както и улиците на крайните квартали. Полицията трябваше да затвори обикновено оживените булеварди на мегаполиса, за да направи място за преминаващите тълпи. Семейства с малки деца носеха знамена на ЛГБТ общността и на Палестина, докато други участници в шествието вдигаха много шум със свирките си.

Протестите не минаха без инциденти. В Лос Анджелис двама души бяха арестувани за нападение над полицаи според Министерството на вътрешната сигурност. От ведомството посочиха, че служителите на реда са били нападнати от група от 1000 души, които са ги замеряли с бетонни блокове. На друго място в града са били извършени много арести, след като недоволстващите не са се подчинили на заповедите на полицаите да напуснат периметъра в близост до местен затвор. Американски емигранти в чужбина организираха протести в градове като Париж, Лондон, Лисабон и Сидни.

Имаше и контрапротести в защита на Доналд Тръмп. Те се проведоха предимно в град Уест Палм Бийч в щата Флорида. Местни медии съобщиха, че там някои демонстранти, подкрепящи републиканеца, са влезли в пререкания с антиправителствените недоволстващи, но не е имало инциденти.