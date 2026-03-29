ОАЕ гони хиляди иранци - конфискува 530 млрд. долара и отмени "златните визи"

ОАЕ конфискува ирански активи на стойност 530 милиарда долара и отменя всички разрешения за пребиваване, включително златни визи, въпреки обещанията за „99-годишно пребиваване".

ОАЕ отмени разрешенията за пребиваване на всички ирански граждани, включително притежателите на „златни визи".

Златната виза е разрешение за дългосрочно пребиваване, което Емирствата предоставят на чужденци в замяна на инвестиции в икономиката на страната.

Иранската информационна агенция Tasnim оценява иранските активи в ОАЕ (недвижими имоти, инвестиции, банкови сметки) на около 530 милиарда долара. Тези средства вече могат да бъдат замразени или конфискувани.

Това решение бележи пълен разрив в отношенията между Абу Даби и Техеран. Години наред ОАЕ се опитваха да поддържат баланс между Иран и западните си партньори (САЩ, Израел), но този ход показва, че Емирствата са заели категорична страна в текущия конфликт.

Досега „златните визи" се считаха за най-сигурната форма на статут в Емирствата, тъй като се издават за срок от 5 или 10 години и не зависят от конкретен работодател.

Хиляди ирански семейства, живеещи от поколения в ОАЕ, са изправени пред внезапна депортация и загуба на бизнес активите си. Макар да няма единна официална дата, източници от емиратските миграционни служби съобщават, че на притежателите на анулирани визи се дава прозорец от 14 до 30 дни, за да уредят делата си и да напуснат страната. Повечето ирански бизнесмени съобщават за незабавно замразяване на личните и фирмените им сметки. Това прави практически невъзможно плащането на заплати на служители или прехвърлянето на средства в чужбина. Има информации, че ирански собственици се опитват да продадат недвижимите си имоти с огромни отстъпки, за да спасят поне част от капитала си, преди пълната конфискация.

Иранското министерство на външните работи определи действията на Абу Даби като „икономическа агресия" и „грубо нарушение на международното право". Говорителят на министерството заяви, че Иран си запазва правото на „реципрочни мерки", което засили опасенията за блокиране на танкери в Ормузкия пролив. Техеран заплаши да заведе дела в международни съдилища за защита на активите на своите граждани, позовавайки се на двустранни споразумения за защита на инвестициите.

"Всяко политическо решение, насочено срещу иранската агресия срещу арабските държави от Персийския залив, трябва да включва ясни гаранции за предотвратяване на бъдещи нарушения, да зачита принципа на ненападение и да задължи Иран да изплати обезщетения за нанесените щети върху граждански и жизненоважни обекти, както и върху цивилни граждани", заяви Анвар Гаргаш - съветникът на президента на ОАЕ.