Йомер Челик: Правителството на Нетаняху трябва да бъде свалено

Заместник-председателят и говорител на управляващата Партия на справедливостта и развитието в Турция Йомер Челик заяви, че правителството на израелския премиер Бенямин Нетаняху трябва да бъде свалено от власт, съобщи турското издание "Хюриет Дейли Нюз".

На Международната среща за стратегическа комуникация (Stratcom Summit) 2026 в Истанбул той определи настоящото израелско правителство като „мрежа за геноцид“, която застрашава както мира в региона, така и човешките животи, пише БТА.

„Днес правителството на Нетаняху трябва да се смени. Това, което застрашава както мира в региона, така и живота на хората, е мрежата за геноцид и Нетаняху начело на тази мрежа“, каза той.

Той посочи, че искането на Тел Авив за смяна на режима в съседни държави само по себе си е незаконно според международното право.

„Ако не харесвате режима на дадена държава и започнете да я бомбардирате, целият свят ще потъне в хаос. Ако някой наистина приема сигурността на Израел сериозно, начинът да го направи не е да спре и да каже "Израел има право на защита" и по този начин да насърчи правителството на Нетаняху да извършва още повече масови убийства“, подчерта Челик.