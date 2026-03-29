Премиерът на Испания Педро Санчес осъди възпрепятстването на латинския патриарх на Йерусалим да стигне до Църквата на Възкресение Христово, за да отслужи литургия по повод Палмова неделя, предаде Франс прес.

Според Санчес това е неоправдана атака по религиозната свобода. Испанският премиер изиска от Израел да спазва многообразието във вероизповеданията и международното право. "Защото без толерантност съвместното съществуване е невъзможно", написа той в "Екс", цитиран от БТА.

Критики дойдоха и от страна на италианския премиер Джорджа Мелони и на френския президент Еманюел Макрон. От канцеларията на премиера на Израел Бенямин Нетаняху казаха, че възпрепятстването е било от съображения за сигурност, а не мотивирано от злонамереност.