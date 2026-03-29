Четирима са задържани в Гърция за измама на осигурителен фонд с милиони евро

3540
Четирима души са задържани в Гърция по дело за измама за няколко милиона евро

Четирима заподозрени бяха задържани под стража след многодневни изслушвания по дело за предполагаема измама, с която е бил измамен гръцкият осигурителен фонд EFKA с милиони евро, съобщи електронното издание на в. "Катимерини".

Делото включва 22 обвиняеми, сред които двама счетоводители и един рекламист, смятани за основни в планирането и изпълнението на предполагаемата схема, предаде БТА.

Задържан е и братът на бивш участник в риалити предаване, който е свързан с фирми, разследвани за фиктивни сделки.

Още единадесет обвиняеми са освободени при определени ограничения и гаранции между 10 000 и 50 000 евро.

Няколко от тях отричат да са направили нещо нередно, като твърдят, че самоличността или документите им са били използвани без тяхно знание.

