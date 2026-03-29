Вицепрезидентът на Иран: Ще променим управлението на Ормузкия проток заради икономически ползи

Първият вицепрезидент Мохамад Реза Ареф Снимка: Twitter/@IRANinSriLanka

Иран планира да промени управлението на Ормузкия проток с цел осигуряване на дългосрочни икономически ползи и преимущества в областта на сигурността, заяви вицепрезидентът на Ислямската република Мохамад Реза Ареф, предаде ДПА.

"Режимът на Ормузкия проток вече няма да бъде същият, какъвто беше в миналото", написа Ареф в "Екс", като добави, че правителството цели "да трансформира постиженията на бойното поле в устойчиви икономически ползи и преимущества в областта на сигурността", пише БТА.

Ареф заяви, че усилията на противниците на Иран да постигнат политически промени в страната само са довели до "сменяне на режима плаване в Ормузкия проток".

Според ирански източници бъдещият транзит през протока може да бъде ограничен за кораби, чиито собственици не участват във войната срещу Иран, докато кораби, свързани с държави или актьори, които Техеран смята за поддръжници на войната, ще бъдат забранени.

Иранският парламент също планира да въведе законодателство за налагане на такса за преминаване през водния път, съобщават източници.

