Страни от ЕС против законопроект, разширяващ смъртните присъди в Израел

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министрите на външните работи на Германия, Франция, Италия и Великобритания призовават израелските депутати да отхвърлят законопроект, който значително ще разшири възможностите за налагане на смъртно наказание в Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на германското външно министерство.

Министрите изразяват своята „дълбока загриженост“ относно законопроекта, който може да бъде приет на гласуване следващата седмица, се казва в изявлението, пише БТА.

„Особено ни тревожи фактическият дискриминационен характер на законопроекта. Приемането на този законопроект би могло да подкопае ангажиментите на Израел относно демократичните принципи“, добавят те.

Съветът на Европа също призова днес Израел да се откаже от този законопроект.

Генералният секретар на Съвета на Европа Ален Берсе припомни, че неговата организация се противопоставя на смъртното наказание навсякъде и при всякакви обстоятелства.

Законът, който се разглежда в Кнесета, би представлявал сериозно отстъпление спрямо дългосрочния фактически мораториум, който е в сила в Израел, предупреди Берсе.

Берсе е изпратил писмо до председателя на Кнесета - Амир Охана, и до израелския президент Ицхак Херцог, за да изрази своята „дълбока загриженост“, съобщава в изявление Съветът на Европа, който включва 46 държави членки и е гарант на демокрацията и правата на човека в Европа.

Според законопроекта, дискутиран в Кнесета, „всеки, който умишлено или по небрежност причини смъртта на израелски гражданин по расови или враждебни към общността мотиви, с цел да навреди на държавата Израел и на възраждането на еврейския народ в своята страна, ще подлежи на смъртно наказание“.

С такава формулировка смъртното наказание може да се прилага към палестинец, който убие израелец, но при никакви обстоятелства не би се прилагало към израелец, който убие палестинец, коментира Франс прес.

Смъртното наказание е било прилагано само веднъж от гражданската съдебна система в Израел, срещу нацисткия военен престъпник Адолф Айхман през 1962 година, припомня агенцията.