Иран унищожи незаменим самолет на САЩ при атака срещу военна база в Саудитска Арабия

Жизненоважен американски самолет, необходим за преследване на смъртоносни дронове, беше унищожен при ракетния удар на Иран, който остави най-малко петима американски войници сериозно ранени.

Снимки, направени във военновъздушната база „Принц Султан" в Саудитска Арабия, показват опустошените останки на самолет E-3 Sentry, след като беше ударен в петък на фона на конфликта в Иран, съобщава "Дейли мейл".

Самолетът има система за управление, която помага за проследяване на дронове, ракети и самолети от стотици мили разстояние.

Полковникът от ВВС Джон „JV" Венабъл заяви, че свалянето на самолета е „огромна работа", защото има ограничен брой E-3 и те не могат да бъдат заменени.

„Това вреди на способността на САЩ да виждат какво се случва в Персийския залив и да поддържат ситуационна осведоменост", каза той пред Wall Street Journal.

Военновъздушните сили разполагат само с 16 самолета E-3 Sentry, тъй като производството им е приключило през 1992 г. Пентагонът е в процес на замяната им с Boeing E-7 Wedgetail, на цена от 700 милиона долара всеки.

Най-малко 12 американски военнослужещи са ранени при атаката, включително петима сериозно, според PBS.

На едно изображение от последствията изглежда, че средната част на самолета е била взривена, разкривайки вътрешните компоненти в разхвърляна развалина.

На друго изображение опашната част е отделена, срутена на пистата сред разпръснати отломки.

Трето изображение показва персонал в защитни костюми, който върви под крилото на повредения самолет, засенчен от мащаба на разрушенията.

Щетите изглеждат концентрирани в задната част на самолета, секцията, в която се намират въртящият се радарен купол и чувствителната електроника, свързана със системата му за наблюдение.

Данните от проследяването показват, че унищоженият самолет е с номер на борда 81-0005, E-3G Sentry, причислен към 552-ро крило за контрол на въздушната дейност от военновъздушната база Тинкър в Оклахома.

Флотилата от E-3, вече ограничена по брой, е крайъгълен камък на американските въздушни операции, осигурявайки наблюдение, командване и контрол в реално време в обширни бойни пространства.

Със загубата на този самолет оперативният флот от E-3 на американските военновъздушни сили е допълнително намален.

Унищожението идва, след като Иран предприе координирано нападение срещу военновъздушната база Принц Султан, изстрелвайки шест балистични ракети и разполагайки 29 дрона в атака, която ескалира напрежението в региона.

Според запознати с въпроса, най-малко 15 американски войници са били ранени при последния удар, включително петима тежко ранени. По-ранни доклади посочваха броя на ранените десет, включително двама тежко ранени.

Базата, разположена на около 60 мили от Рияд и управлявана от Кралските саудитски военновъздушни сили, но използвана от американските сили, е била многократно обект на нападения от началото на конфликта.

Този последен бараж бележи един от най-значимите директни удари по американски военни активи в региона.

Атаката е част от по-широка ескалация, при която броят на ранените американски военнослужещи надхвърли 300 от началото на конфликта.

Централното командване заяви, че повечето от ранените са се върнали на служба, но около 30 остават извън строя, а поне десет се считат за тежко ранени.

Сама военновъздушна база „Принц Султан" е била ударена многократно през последните дни. При по-ранен удар тази седмица 14 американски войници бяха ранени, а друг инцидент повреди американски самолет, без да причини жертви.

Войната, която вече навлиза във втория си месец, вече е отнела американски животи. 26-годишният сержант от армията Бенджамин Н. Пенингтън беше ранен при атака на 1 март срещу същата база и по-късно почина. Той е сред 13-те американски военнослужещи, убити в конфликта.