Иран отново атакува Кувейт, прехванати са пет балистични ракети

Кувейт и други държави от Персийския залив днес съобщиха за нови атаки от Иран.

Министерството на енергетиката на Кувейт съобщи за щети, нанесени на помощна сграда към електроцентрала и завод за обезсоляване на морска вода, като отбеляза, че при удара е бил убит индийски работник.

Междувременно министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи в "Екс", че противовъздушната отбрана на страната е прехванала пет балистични ракети.

Бахрейн, Йордания, Катар и Обединените арабски емирства също отново попаднаха под обстрел от дронове и ракети, съобщи телевизия "Ал Джазира". Ракетите са били прехванати.