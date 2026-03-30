Мащабна акция в Мюнхен - претърсват жилища за детска порнография

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Германската полиция днес претърси 14 жилища в района на Мюнхен в рамките на мащабна акция срещу притежанието и разпространението на детска порнография.

В обиските, които бяха разпоредени от съда, участваха 35 служители на реда, пише БТА. В хода на операцията не се стигна до сериозни инциденти, пише в изявление на полицията.

Повечето от 14-те заподозрени лица са обвинени в притежание на порнографски материали с непълнолетни, а част от тях и за разпространение. Няма данни обвиняемите да са поддържали връзка.

От жилищата им са конфискувани мобилни телефони, компютри и устройства за съхранение на данни.