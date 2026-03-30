Иран атакува завод за обезсоляване на морска вода в Кувейт, който произвежда и електричество. При нападението е загинал един работник - индийски гражданин, съобщи рано днес кувейтското правителство, предава БТА.

"Сервизна сграда на завод за обезсоляване на вода, произвеждащ електроенергия, беше атакувана като част от иранската агресия срещу държавата Кувейт, което причини смъртта на индийски работник и значителни материални щети", съобщи кувейтското министерство на електроенергията и водните ресурси в "Екс".