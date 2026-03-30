Един загинал и осем са ранени при украинска атака с дронове в руския град Таганрог

Военен дрон /илюстративна/

Украинско нападение с дронове отне живота на един човек и предизвика пожар в южния руски град Таганрог, Ростовска област. Заради атаката беше евакуиран район, поразен от паднали отломки, съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар, пише БТА.

Малко по-късно кметът на града Светлана Камбулова съобщи, че при нападението са пострадали осем души.

"Главната трагедия тази нощ е гибелта на мирен жител. Скърбим заедно със семейството на загиналия. Още осем жители на града са потърсили медицинска помощ", написа в "Телеграм" Камбулова, цитирана от ТАСС.

Според нея при нападението в града са пострадали жилищни сгради, социални обекти и промишлени предприятия. Оперативните служби са отговорили на 49 повиквания .

Таганрог е пристанищен град в североизточния край на Азовско море.

Трима души, включително две деца, пострадаха при падането на дрон върху жилищен блок в град Краснодар, съобщиха властите. Нанесени са щети на няколко жилища в сградата.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Андрияна Петкова: Символ на София и сърцето на културата е НДК - без аналог в света! Отваряме сцените за деца таланти, на които сме длъжници