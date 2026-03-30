Експлозия уби войник от мисията на ООН в Южен Ливан

Експлозия уби войник от мисията на ООН в Южен Ливан

Мироопазващата мисия на ООН в Ливан (ЮНИФИЛ) съобщи рано тази сутрин, че войник от мироопазващите сили е загинал при избухването на снаряд край една от позициите им близо до село Адшит ал Кусайр в Южен Ливан, предаде Ройтерс.

Още един миротворец е ранен и е в критично състояние, се казва в изявление на мисията, пише БТА.

"Не знаем откъде е дошъл снарядът. Започнахме разследване за установяване на всички обстоятелства около случилото се", допълва ЮНИФИЛ. 

Загиналият е бил индонезиецИндонезийското правителство "изразява най-искрените си съболезнования във връзка със смъртта на индонезийски миротворец и раняването на други трима", служещи в ЮНИФИЛ, след "непряк артилерийски обстрел в близост до позицията на индонезийския контингент на ЮНИФИЛ, близо до Аджит Ал Кусайр, на 29 март 2026 г.", посочи министерството в публикация в Екс.

