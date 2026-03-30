Над 100 000 жилищни сгради са поразени в Иран при атаки на Израел и САЩ

Американските и израелските атаки срещу Иран са повредили или разрушили до момента над 100 000 сгради с гражданско предназначение в страната, показват най-новите данни на иранското дружество на Червения полумесец.

Само в столицата Техеран са били поразени близо 40 000 жилищни сгради, търговски или бизнес обекти, съобщи снощи хуманитарната организация в публикация в мрежата "Екс", пише БТА.

За четирите седмици от началото на нападенията са били атакувани около 600 училища и близо 300 здравни заведения. ДПА отбелязва, че тази информация не може да бъде проверена по независим път.

Няма актуални данни за броя на загиналите.

По-рано през изминалата седмица иранското министерство на здравеопазването съобщи, че от началото на войната на 28 февруари са убити над 1900 души, включително 240 жени и повече от 200 деца. Ранени са над 24 800 души.