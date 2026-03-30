Турция е рециклирала 90 милиона тона отпадъци - спестили са 60 млрд. литра гориво

Проектът „Нулеви отпадъци", ръководен от първата дама на Турция Емине Ердоган, успешно е рециклирал 90 милиона тона отпадъци в Турция, като ги е върнал обратно в икономиката, докато светът отбелязва Международния ден на нулевите отпадъци днес.

Събраните отпадъци са произвели електричество, равно на 270 милиарда киловатчаса, спестили са 2 трилиона литра вода — колкото е двугодишното потребление на Истанбул — и са предотвратили използването на 60 милиарда литра гориво, пише БТА.

Вече над 217 000 сгради следват система за управление на нулевите отпадъци, а рециклирането на хартия, пластмаса, стъкло, метал и органични отпадъци е допринесло с около 365 милиарда турски лири (около7 милиарда евро) към националната икономика.

Програмата е предотвратила и изсичането на 613 милиона дървета и е намалила с около 180 милиона тона емисиите на парникови газове, което се равнява на годишните емисии на 36 милиона автомобила.

Проектът е получил международно признание: през 2022 година Общото събрание на ООН обяви 30 март за Международен ден на отпадъците, а Турция е споделила своя опит чрез подкрепяната от ООН Международна мрежа на градовете с нулеви отпадъци.