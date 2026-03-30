Доброволци спасяват изоставени животни в най-засегнатите квартали на Бейрут

Доброволчески екипи ежедневно навлизат в най-тежко засегнатите квартали на Бейрут, за да спасяват изоставени животни, след като семейства бягат от продължаващите израелски въздушни удари.

Организацията „Animals Lebanon" е спасила 241 животни от южен Ливан и южните предградия на Бейрут от началото на конфликта. Екипите ѝ използват мотопеди, които позволяват бързо придвижване през разрушени улици и незабавно изтегляне при опасност от нови удари. Всекидневно организацията получава над 100 сигнала от семейства, търсещи помощ за откриване и извеждане на своите домашни любимци.

„Котките особено изпадат в паника при бомбардировки", казва Рим Садек, оперативен мениджър на „Animals Lebanon". „Ние сме сред малкото хора с опит да ги откриваме и улавяме в подобни условия."

По думите ѝ повечето животни не са изоставени умишлено. „Те са оставени в страх и хаос, защото хората не са имали избор", подчертава тя.

По данни на ливанските власти войната е отнела живота на над 1100 души и е принудила повече от 1 милион да напуснат домовете си. В Бейрут, където липсват сирени за въздушна тревога, изстрели във въздуха често служат като единствено предупреждение за предстоящи атаки.

Освен спасителните операции, „Animals Lebanon" раздава храна, транспортни клетки и консумативи на разселени семейства, както и ветеринарни медикаменти в местата за временно настаняване. Екипите също така се грижат за бездомни животни в почти изоставени квартали.

Сред спасените е котка на име Аура, която ражда четири котенца, докато се укрива в разрушен район на Бейрут. Тя и малките ѝ са изведени на безопасно място от доброволците.

Втора организация – „Give Me a Paw" – е получила над 400 сигнала за помощ след ескалацията на конфликта. Нейните екипи координират действията си със собственици на животни и ежедневно навлизат в рискови зони, въпреки непредсказуемите удари.

„Всеки ден стигаме до военните зони и правим всичко възможно да спасим животните и да ги изведем на сигурно място", казва Стефани Алаф, координатор в организацията.

Спасените животни се връщат при своите стопани, когато това е възможно, или се настаняват временно в приемни домове. Ранените получават ветеринарна помощ.

Военните действия усложняват и случаите, свързани с диви животни. „Animals Lebanon" работи по евакуацията на петмесечно лъвче, конфискувано от трафиканти малко преди началото на конфликта. Първоначалният план за транспортирането му до Южна Африка е осуетен заради прекратени полети. В момента се обмисля алтернативен маршрут – евакуация по море до Кипър.

Организацията е проследила и второ лъвче, обект на незаконна търговия, открито в североизточната част на Ливан, в рамките на по-широки усилия срещу трафика на диви животни, също засегнати от войната.

Доброволецът Халил Хамие, на 45 години, подчертава, че рискът за спасителите не идва само от обстрела. „Животните в паника често се съпротивляват. Страхуваме се и от това – да не бъдем наранени, докато се опитваме да помогнем", казва той.

Според Садек дейността на организациите има значение не само за животните, но и за хората. „Като помагаме на техните любимци, помагаме на хората да запазят надежда", допълва тя.