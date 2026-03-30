Израелската армия отстрани батальон след задържането на журналисти от Си Ен Ен

Израелската армия отстрани от служба цял батальон в резерв, след като войници нападнаха журналисти от американската телевизия Си Ен Ен на окупирания Западен бряг.

Батальонът ще премине през "процес, насочен към укрепване на неговите професионални и етични основи", съобщиха Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) в "Телеграм", пише БТА.

Екипът на Си Ен Ен документирал последствията от нападение на израелски заселници и създаването на незаконен преден пост, когато според журналистите, са били нападнати и задържани от войници. Екипът на Си Ен Ен е успял да заснеме инцидента.

Кореспондентът Джеръми Даймънд написа в Екс, че войници са нападнали фотожурналисти и са задържали екипа.

Асоциацията на чуждестранната преса съобщи, че журналистите са се идентифицирали, но войниците многократно са се опитвали да попречат на заснемането. Един войник е хванал репортер на Си Ен Ен, притискайки гърлото му, хвърлил го е на земята и е повредил камерата му. Асоциацията на чуждестранната преса описа случилото се като "пряко посегателство срещу свободата на медиите".

Израелската армия започна разследване на инцидента. Според израелския новинарски уебсайт "ynet", безпрецедентното отстраняване на цял батальон има за цел да послужи като възпиращ фактор за останалите войници.

Военнослужещите от подразделението са изразили шока си от случилото се, наричайки го "колективно наказание". Такъв батальон обикновено се състой от няколкостотин войници.

Израел окупира Западния бряг и Източен Йерусалим след Шестдневната война през 1967 г. Сега там живеят около 700 000 израелски заселници, заедно с 3 милиона палестинци. Палестинците претендират за тези територии за създаването на собствена държава със столица Източен Йерусалим.

От началото на войната в ивицата Газа преди повече от две години насилието от страна на екстремистки заселници срещу палестинците значително е нараснало. Израелските сили за сигурност не веднъж са били обвинявани, че не действат решително при такива инциденти или дори застават на страната на заселниците, които предприемат агресивни действия, отбелязва ДПА.