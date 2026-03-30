Кипър и Египет подписват споразумение за газови находища в Средиземно море

Президентът на Кипър Никос Христодулидис заминава на посещение в Египет, където днес се очаква да бъде подписано споразумение за търговска експлоатация на находищата на природен газ „Кронос" и „Афродита" в Средиземно море, съобщи кипърското издание „Филелефтерос".

Рамковото споразумение ще подпишат кипърският министър на енергетиката, търговията и индустрията Михалис Дамянос и министъра на петрола и минералните ресурси на Египет Карим Бадауи.

Вчера Христодулидис заяви, че цел на правителството му е до 2027 – 2028 г. да бъдат осъществени първите продажби на кипърски природен газ в Европа чрез Египет.

Както съобщи Викторас Пападопулу, говорител на кипърския президент, Христодулидис ще участва и в EGYPES 2026 – водещото изложение и форум за енергетика в Египет, Северна Африка и Средиземноморието, което се провежда от днес до 1 април.

В рамките на изложението кипърският президент ще има среща с египетския си колега Абдел Фатах ас Сиси.

Христодулидис ще разговаря и с изпълнителния директор на „Тотал Енерджис", концесионер на находището „Кронос".

През февруари египетският вестник „Иджиптшън газет" писа, че споразумението с Кипър за изграждане на подводен газопровод, който да доставя природен газ от кипърското находище „Афродита", е част от стратегията на Кайро да се справи с вътрешния недостиг на синьо гориво и да се превърне в ключов регионален енергиен център.

Договорките предвиждат Кайро и Никозия да създадат базирана в Кипър компания за изграждане и експлоатация на морския газопровод на обща стойност над 2 милиарда долара. Кипър е готов да финансира строителството в замяна на използване на египетската инфраструктура, включително инсталациите за втечняване и съоръженията за регазификация. Египетската „Източносредиземноморска газова компания" ще притежава дял от 10 процента