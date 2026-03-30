Вигенин на форум в Лондон: Ядрената енергия ще реши битката за изкуствения интелект

Евродепутатът е убеден, че няма лидерство в изкуствения интелект без сигурна, надеждна и достъпна енергия

„Ядрената енергия и изкуственият интелект се превръщат в общ стратегически въпрос, който ще определи бъдещето, сигурността и конкурентоспособността на Европа." Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин по време на международния форум EMUL2026, посветен на развитието на ядрената енергетика в региона EMEA и Обединеното кралство. Според него Европа вече преминава през системна трансформация, при която енергетиката, технологиите и индустриалната политика се сливат в единна стратегическа рамка.

„Днес вече не разглеждаме ядрената енергия, изкуствения интелект и индустриалната политика като отделни области. Те се обединяват в един въпрос за бъдещето на Европа", подчерта Вигенин. Той предупреди, че зависимостта от вносни изкопаеми горива създава не само икономически, но и сериозен геополитически риск, който застрашава ценовата стабилност, индустриалната конкурентоспособност и стратегическата автономия на ЕС."В този контекст ядрената енергия се утвърждава като надежден и нисковъглероден източник, способен да осигури непрекъснато електрозахранване, а това е много важно условие за развитието на изкуствения интелект, центровете за данни и дигиталната икономика", отбеляза евродепутатът.

Вигенин акцентира, че новата Многогодишна финансова рамка на ЕС за 2028–2034 г. за първи път ясно допуска финансиране на ядрени проекти, което отразява нарастващото признание за ролята на сектора в европейската енергийна стратегия. Като пример той посочи България и планираното разширяване на АЕЦ „Козлодуй" с нови реактори AP1000, които ще допринесат за укрепване на надеждния нисковъглероден капацитет в региона. В съвременната ситуация, според него, се появяват и нови аргументи за преоценка на проекта „Белене".

Евродепутатът обърна внимание и върху потенциала на малките модулни реактори, които позволяват по-гъвкаво внедряване и могат да бъдат разполагани близо до индустриални обекти или центрове за данни. В същото време той предупреди, че интеграцията на изкуствен интелект в критична инфраструктура като ядрената енергетика изисква високи стандарти за сигурност, защита от киберзаплахи и ефективен човешки контрол.

„Стратегическата автономия означава да гарантираме, че взаимозависимостите няма да се превърнат във външни зависимости", заяви Вигенин. По думите му Европа е изправена пред двойно предизвикателство - да постигне климатична неутралност и дигитално лидерство, като тези цели са дълбоко взаимосвързани.

„Бъдещата енергийна система няма да се основава на една технология, а на комбинация от решения. Ядрената енергия има основна роля, но не като алтернатива на възобновяемите източници, а като техен стабилизиращ партньор", подчерта той.

В заключение Вигенин заяви, че успехът на Европа ще зависи от способността ѝ да съчетае сигурна енергия, технологични иновации и координирани инвестиции.

„Ако успеем, ще укрепим стратегическата си автономия и глобалната си роля. Ако не - рискуваме зависимост, по-ниска конкурентоспособност и загуба на влияние", предупреди в заключение той.

