Гърция изпраща легендата Маринела. Тя приживе: Не искам посмъртни почести

Голямата гръцка звезда Маринела почина на 87 години след масивен инсулт, който получи по време на концерт на 25 септември 2024 година в Атина.

Семейството моли вместо венци да се правят дарения на асоциация, която подкрепя деца с неопластични заболявания

Гърция се готви да изпрати своята грандама на песента Маринела. Тя издъхна на 28 март след близо година и половина, откакто колабира на сцената на древния театър "Иродио", покосена от масивен инсулт.

Погребението ще се състои във вторник, 31 март, а тялото й ще бъде изложено от 8 до 13 часа в църквата "Свети Елефтериос". След това ще бъде пренесено за опело в Атинската митрополия в 14 часа, съобщава "Прототема".

Решението на семейството е погребението на голямата звезда да е в тесен кръг от най–близките. Те молят вместо венци за Маринела, да се правят дарения на асоциацията, която подкрепя деца с неопластични заболявания.

"Не ме интересуват титли. Всеки може да ме запомни както си иска. Нито пък имам амбицията хората да ме помнят след години. Нека не ме помнят... Харесва ми, че ме помнят сега, докато съм жива. Не искам нито погребения, нито посмъртни почести, намирам всичко това за нелепо и лицемерно", казва голямата звезда в интервю през 2016 г.

