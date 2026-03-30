Американски конгресмени призовават Тайван да одобри отбранителен бюджет за 40 милиарда долара

Американски конгресмени, посетили днес Тайпе, призоваха за одобряване на забавения отбранителен бюджет от 40 милиарда долара. Предупредиха, че по-нататъшни забавяния рискуват да подкопаят способността на острова да възпира китайския военен натиск, предаде Ройтерс.

САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие на демократично управлявания Тайван, въпреки липсата на официални дипломатически отношения. Китай претендира, че Тайван е негова територия, въпреки че властите в Тайпе отхвърлят тези твърдения, пише БТА.

Предложените от президента Уилям Лай допълнителни разходи за отбрана в размер на 40 милиарда долара в момента са блокирани в парламента, контролиран от опозицията. Американският сенатор републиканец Джон Къртис, който пристигна в Тайпе с делегация от още трима конгресмени, отдавна е "голям приятел на Тайван", отбелязва Ройтерс. Посещението се извършва в момент, когато Пекин засили военния и политическия натиск, за да принуди демократичния остров да приеме неговия суверенитет.

"Ние сме тук, за да затвърдим това послание и да покажем на хората тук, в Тайван, че заедно сме много важна част от сигурността и единството в света", заяви Къртис пред медиите в президентската канцелария в Тайпе, след срещата си с президента Лай.

"Бих искал лично да подкрепя специалния бюджет за отбрана и да ви кажа, като се върна във Вашингтон, че колегите ми следят ситуацията и че това е важно. Искаме да сме сигурни, че докато ние инвестираме в тази част на света, вие също инвестирате" и ще работим заедно, добави той.

Тайванският парламент, в който доминира опозицията, продължава да обсъжда предложението на Лай за разходите за отбрана, въпреки че вече е упълномощил правителството да подпише споразумения със САЩ за четири пакета за продажба на оръжие на стойност около 9 милиарда долара, преди бюджетът да бъде приет.

САЩ подкрепиха твърдо усилията на Лай за укрепване на въоръжението на Тайван като част от инициативата на администрацията на Тръмп да накара съюзниците на САЩ да харчат повече за отбрана, отбелязва Ройтерс.