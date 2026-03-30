Япония пак отложи тестов полет на ракетата си за многократна употреба

Японската космическа агенция отново отложи планирания първи тестов полет на малката си експериментална ракета за многократна употреба RV-X днес поради техническа неизправност.

Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA) започна подготовка за изстрелване на RV-X рано днес в Центъра за ракетни изпитания Ноширо в префектура Акита. Инженерите обаче са открили, че устройство, предназначено да отдели тръбопровода за подаване на гориво от корпуса на ракетата, не работи нормално, пише БТА.

Прекратеният опит бележи петото отлагане на първия полетен тест на RV-X. Изстрелването първоначално беше планирано за 7 март, но беше отлагано три пъти поради причини, свързани с времето и бе пренасрочено за 25 март. Тогава обаче тестът беше спрян преди излитане, тъй като е имало проблем с устройство, свързващо корпуса на ракетата с външно оборудване.

RV-X е с дължина около 7,3 метра и диаметър 1,8 метра и се задвижва от двигател, използващ течен кислород и течен водород. Тестовата програма има за цел да събере данни за разработването на ракети за многократна употреба.

Япония планира да приложи технология за многократна употреба в своите основни ракети-носители от следващо поколение, за да позволи по-евтини и по-чести изстрелвания на спътници, уточнява още Синхуа.