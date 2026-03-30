Министрите на енергетиката от ЕС в извънредна онлайн среща

Министрите на енергетиката на страните от ЕС ще заседават утре извънредно. Целта на срещата е да бъдат разгледани възможностите за съгласуван подход на фона на събитията в Близкия изток, се посочва в съобщение на Съвета на ЕС.

Срещата ще бъде онлайн и не се очаква одобряването на решения.

Миналата седмица онлайн заседаваха и министрите на финансите на страните от еврозоната. След срещата еврокомисарят по икономическите въпроси Валдис Домбровскис посочи, че събитията в Близкия изток може да доведат до повишаване на инфлацията и намаляване на икономическия растеж в ЕС. Той се позова на предварителните оценки, според които тази година не е изключено икономическият растеж в еврозоната да бъде с 0,4 на сто по-нисък от предвижданията на Европейската комисия в есенната икономическа прогноза, а инфлацията да се повиши с един процент над очакваното. При дългосрочно запазване на днешните предизвикателства са възможни още по-големи последици с намаляване на ръста с 0,6 на сто през тази и следващата година, уточни той.

Не изключвам да има допълнителни последици, това не е прогноза, а оценка на възможните отражения, поясни Домбровскис. В края на миналата седмица Европейската комисия представи работен документ, в който отчете, че ЕС е изправен пред възможността от прекъсвания на енергийните доставки и отбеляза, че транспортът остава силно зависим от вноса на петрол и петролни изделия. Комисията призова за ускоряване на прехода към електрифицирана икономика.

Нисковъглеродната електрификация остава единственото решение за сигурността на доставките и за трайно справяне с уязвимостта на Европа от външни енергийни сътресения, отчете ЕК в работен документ, подготвен преди заседанието на Еврогрупата.