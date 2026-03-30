Нигерийската армия убила 38 бунтовници от "Ислямска държава" при сблъсък в щата Борно

Нигерийската армия отблъсна координирана атака на терористи от Ислямска държава в Западна Африка срещу своя оперативна база в щата Борно, като са ликвидирали 38 бунтовници, съобщи нигерийската новинарска агенция НАН.

Според военен говорител в събота терористите са предприели атака срещу базата, пише БТА. Войските са отговорили с координирана настъпателно-отбранителна операция, отблъсквайки нападателите към отстъпление. След това армията е нанесла "прецизни въздушни удари". След първоначалния сблъсък войските са преследвали отстъпващите бунтовници по маршрутите им за изтегляне, нанасяйки им допълнителни загуби.

"Най-малко 38 терористи бяха неутрализирани, като осем тела бяха открити в непосредствената зона на престрелката", посочи нигерийската армия.

По информация от местни жители има още над 30 тела и изоставено оръжие в района на сблъсъка.

Сред иззетото въоръжение са автомати АК-47, гранатомети и различни боеприпаси.

Не се съобщава за загинали нигерийски военнослужещи, а ранените са в стабилно състояние.

Висшето военно командване поздрави участващите войски за "проявената храброст и устойчивост", като ги призова да "запазят оперативното темпо в интерес на сигурността в региона".