Китай забранява на японски депутат да стъпва на китайска територия заради посещенията му в Тайван

Китай заяви днес, че забранява на японския депутат Кейджи Фуруя да стъпва на китайска територия заради посещенията му в Тайван, предаде Франс прес.

Тези санкции са най-скорошната проява на напрежението, което се появи между Китай и Япония след думите на японската премиерка Санае Такаичи, че Япония би реагирала по военен път на евентуална атака срещу Тайван, пише БТА.

Китай смята самоуправляващия се Тайван за неразделна част от територията си и си запазва правото да прибегне до военна сила, за да бъде постигнато обединение с Тайван.

Кейджи Фуруя е посещавал многократно Тайван въпреки противопоставянето на Китай. Той сериозно е накърнил суверенитета и териториалната цялост на Китай, заяви китайското министерство на външните работи.

Фуруя се срещн този месеца с тайванския президент Уилям Лай. Тогава той каза, че думите на Такаичи са само припомняне за позицията на японското правителство и не са проблем.

Китай забранява на всички китайски физически лица и организации да си взаимодействат с Кейджи Фуруя. Също така са замразени и негови евентуални авоари в Китай.