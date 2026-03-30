КМГ: Приключи годишната среща на форума „Джунгуанцун“ в Пекин

На 29 март в Пекин приключи петдневната годишна среща на форума „Джунгуанцун". По време на форума бяха проведени общо 115 събития, които обсъдиха темата „Дълбока интеграция на научните, техническите и индустриалните иновации".

На специална конференция, проведена в деня на закриването на събитието, бяха представени на обществеността общо 21 напреднали научни и технически постижения. Те включваха източник на светлина с високоенергийно синхротронно излъчване и първия робот за операция за смяна на раменна става в Китай, който позволява операции от разстояние. Благодарение на обмена на данни от различни места в реално време, роботизираният хирург може да извършва прецизни операции.