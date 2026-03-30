КМГ: Китай заема 9-о място в световната класация по национален индекс на иновациите

На 29 март, по време на годишния форум „Джунгуанцун", Институтът за стратегическо развитие на науката и технологиите в Китай представи „Доклад за националния индекс на иновациите 2025".

Докладът оценява иновационния капацитет на 60 държави по света чрез 43 индикатора, обхващащи пет аспекта: иновационни ресурси, създаване на знания, корпоративни иновации, иновационни резултати и иновационно управление. Резултатите показват, че в сравнение с миналата година Китай е напреднал с 1 място в общата класация и се е изкачил на 9-о място в света, като се движи уверено към целта си да се превърне в една от водещите иновативни държави и научно-технологична сила. В сравнение с 2012 година, Китай се е изкачил с 11 позиции в комплексното класиране, като е най-бързо напредналата страна през последните над десет години и е единствената държава със средни доходи, влязла в първата десетка в света. През 2025 г. десетте водещи страни по национален индекс на иновации в света са САЩ, Швейцария, Швеция, Великобритания, Германия, Япония, Дания, Южна Корея, Китай и Нидерландия.