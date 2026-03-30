КМГ: Мащабни протести в Лос Анджелис, полицията арестува 75 души

На 29 март полицейското управление на Лос Анджелис съобщи, че след провеждането на мащабни протестни акции в града на 28 март, органите на реда са издали заповед за разпръскване на събралите се. Впоследствие общо 75 души са били арестувани.

На 28 март в САЩ избухнаха масови национални демонстрации. Протестиращите изразиха недоволство от редица политики на федералното правителство на САЩ и призоваха за прекратяване на военните удари срещу Иран. Организаторите споделиха, че в рамките на деня в цялата страна са проведени над 3000 протестни акции, обхващащи всичките 50 щата, както и големи градове като Вашингтон, Ню Йорк, Лос Анджелис, Филаделфия и Бостън. Според медийни оценки броят на участниците е достигнал 9 милиона души.