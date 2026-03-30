КМГ: Китайският гигант BYD увеличава присъствието си в Европа

Китайската марка електромобили BYD стъпва и на българския пазар и това е част от разширяването на компанията в Европа. С включването и на България, BYD вече присъства в 35 държави. Плановете на китайския автомобилен гигант са до края на 2026 г. търговските й обекти на континента да достигнат 2000.

Регионалният директор на дружеството Маги Джоу заяви пред български и чуждестранни медии, по време на официалното представяне, че „компанията продължава бързия си глобален растеж и за първи път се нарежда сред първите 100 в класацията Fortune Global 500 за 2025 г., заемайки 91-во място. "По думите ѝ през изминалата година BYD е продала над 4.6 милиона електромобила в световен мащаб, което представлява ръст от 7.7%. Тя подчерта, че компанията остава най-големият производител на електрически и plug-in хибридни превозни средства, като само при изцяло електрическите автомобили продажбите достигат 2.3 милиона броя.Тя подчерта, че BYD се позиционира не само като автомобилен производител, а като технологична компания, която разчита на собствен научноизследователски капацитет. По думите ѝ дружеството има стотици хиляди инженери и разработва иновации в области като батерийни технологии, изкуствен интелект и интелигентни автомобилни системи. Джоу представи и новите решения за бързо зареждане, които позволяват значително увеличаване на пробега за кратко време, както и развитието на т.нар. "суперхибридни" технологии, комбиниращи ефективно електрически и конвенционални задвижвания.

От своя страна Мениджърът продажби за България и Румъния Виорел Еремиа заяви, че навлизането на компанията в България е стратегическа стъпка, която надхвърля представянето на нов автомобилен бранд и включва изграждането на цялостна екосистема за електрическа мобилност. Той посочи, че първоначално компанията ще започне с присъствие в София чрез партньорски дилърски центрове, като се планира разширяване на мрежата с нови обекти в Пловдив, Варна и Бургас.

Разнообразна е и моделната гама, с която компанията навлиза на българския пазар. Сред основните модели са изцяло електрическият SUV Sealion 7, насочен към клиенти, търсещи висок клас, пространство и динамика, както и plug-in хибридът Seal U DM-i, който предлага комбинация от електрическо задвижване и по-голяма гъвкавост при дълги пътувания. По думите му, компанията ще предложи и по-широко портфолио от модели – от компактни градски автомобили до семейни и SUV решения, за да отговори на различни потребителски нужди.Той допълни, че компанията предлага и дългосрочни гаранционни условия, включително до 6 години гаранция за автомобила и до 8 години за батерията, което цели да повиши доверието на клиентите към електрическите технологии. "Това не е просто пазарно навлизане, а дългосрочен ангажимент към България", заяви Еремиа, като подчерта, че компанията ще развива постепенно мрежата си, продуктовото портфолио и услугите за клиентите.