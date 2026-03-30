Композиторът на "Цар лъв" съди комик за 27 млн. долара заради шега с песен от филма

Композиторът на "Цар лъв" съди комик за 27 милиона долара заради шега с песента „Кръговратът на живота".

Зимбабвийският комик Лиърнмор Джонаси е изправен пред съдебен иск за 27 милиона долара, след като направил шега с текста на началната песен от филма. По време на участие в подкаста One54 Africa миналия месец той се пошегувал, че фразата „Nants'ingonyama bagithi Baba" означава „Виж! Има лъв! О, боже мой!".

Южноафриканският композитор Лебоханк Мораке, известен като Лебо М, който изпълнява началния вокал, твърди в съдебен документ от 16 март, че комикът е направил „неверни твърдения за значението на композицията". Според него правилният превод е „Да живее кралят, всички се покланяме в присъствието на краля".

Мораке заявява, че шегата омаловажава стойността на песента и може да навреди на репутацията и наследството му, поради което търси обезщетение от над 27 милиона долара, пише Foxnews.

В видео в Инстаграм от 13 март Джонаси споделя, че е говорил с композитора за шегата, което довело до напрегнат разговор. Комикът казва, че е обяснил, че е почитател на песента и че целта му е била просто хумор, който да предизвика разговор и интерес.

Според Джонаси обаче Мораке го нарекъл „самоненавиждащ се" чернокож мъж и „идиот". Комикът заявява, че е усетил, че разговорът не води до конструктивен диалог и че вместо шегата е бил атакуван лично.

Няколко дни по-късно Джонаси получил съдебните документи по време на участие в клуба Laugh Factory в Лос Анджелис. По време на шоуто той се пошегувал, че вече има „алергия към глутен, тревожност" и че след връчването на иска „официално е станал американец".

В интервю за New York Post комикът отрича обвиненията и твърди, че шегата всъщност е повишила интереса към филма и песента. По думите му много хора са му писали, че благодарение на шегата са решили отново да гледат филма, което е направило песента отново актуална.