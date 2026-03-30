Първи морски круизен кинофестивал стартира в Шанхай

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 29 март в Шанхай започна първият тематичен круизен сезон на „Морския кинофестивал", съвместно организиран от круизния оператор Adora и групата Changchun Film Studio, съобщи КМГ.

На пътниците ще се представи едно морско кино културно пиршество чрез иновативни преживявания като прожекции на стотици филми, концерт на филмови хитове, изложби на филмовото изкуство и потапящи интерактивни дейности.

Като откриващо пътуване на „Морския кинофестивал", круизния кораб Adora Magic City‌ потегли от Шанхай, започвайки 5-дневен международен круизен маршрут.